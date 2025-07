Tutti insieme per ricordare ‘il Pampa’. A cena, in un clima amichevole e conviviale, come sarebbe piaciuto a lui, a Ferdinando (Fernando per i più o Nando) Pampaloni, decano dei dirigenti sportivi pratesi scomparso nel 2021. I suoi colleghi, molti dei quali formatisi proprio grazie ai suoi insegnamenti e alle sue perle di saggezza e sagacia sportiva, divenute celeberrime nel corso degli anni, su iniziativa di Fabrizio Borselli, hanno deciso di tenere viva la memoria del ‘Pampa’ organizzando una serata al campo sportivo de La Querce. C’erano molti dei volti noti del calcio dilettantistico locale (e non solo): da Enrico Cammelli, che proprio di recente è passato dalla Zenith Prato al Csl Prato Social Club, società nata sulle fondamenta del Coiano Santa Lucia di Pampaloni, a Marco Magni e Marzio Cardaropoli, passando per Alessio e Daniele Bacci, per Mattia di Vivona e Antonio Facchi, entrambi per motivi diversi cresciuti come dirigenti anche assieme a Pampaloni sportivamente parlando, per Patrizio Vannucchi, per lo stesso Borselli o Gianfranco Michienzi, Alfio Berti, Guido Gioacchino, Amerigo D’Elia, Giovanni Imbimbo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Amici e colleghi si sono ritrovati in una serata speciale. Consegnata un targa al figlio Gianni. Tutti insieme a cena nel ricordo del "Pampa»