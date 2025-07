Chiuso da anni per il cedimento di una banchina è stato riaperto il tratto di via Lungo Linea

Dopo essere stato chiuso per anni in seguito al cedimento di una banchina, è stato riaperto al traffico a Terracina il tratto di via Lungo Linea Pio VI compreso tra via Dante Alighieri e via Cristoforo Colombo. Terminati i lavori è stato necessario attendere il dovuto collaudo che adesso ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un buco in mezzo alla carreggiata: a causa di un cedimento del manto stradale, nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio, la Polizia locale di Trieste ha chiuso al traffico via dei Saltuari, a Roiano, in direzione di via Stock. I tecnici sono al lavoro. Il video è di Mas Vai su Facebook

