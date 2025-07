Scoperte crepe sui muri sgomberata palazzina nel quartiere Madonnella di Bari

Una palazzina di via Emanuele Mola 14, nel quartiere Madonnella di Bari, è stata sgomberata nella serata di domenica 13 luglio per la presenza di alcune crepe sull'edificio. L'evacuazione dello stabile è avvenuta dopo alcune verifiche effettuate dai vigili del fuoco intervenuti dopo segnalazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: crepe - sgomberata - palazzina - quartiere

