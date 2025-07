Terremoto in Indonesia sisma magnitudo 6.7 al largo delle Molucche

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato oggi al largo delle isole indonesiane delle Molucche, nell’est del Paese, secondo quanto riferito dall’Istituto geologico statunitense (Usgs). Il sisma, avvenuto a una profonditĂ di 80 chilometri, è stato localizzato a circa 177 chilometri a ovest della cittĂ di Tual, nella provincia delle Molucche orientali. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: molucche - terremoto - sisma - magnitudo

Terremoto in Indonesia, sisma magnitudo 6.7 al largo delle Molucche; Terremoto in Indonesia, sisma magnitudo 6.7 al largo delle Molucche; Terremoto in Indonesia, sisma magnitudo 6.7 al largo delle Molucche.

Terremoti, scossa di magnitudo 5.5 al largo di Almeria in Spagna. Indonesia, sisma di 6.7 in mare vicino alle isole Molucche, no tsunami - centro sismologico: probabili repliche “massima precauzione”. Da quotidiano.net

Terremoto di magnitudo 6.7 al largo dell’Indonesia orientale - Al momento, secondo il Pacific Tsunami Warning Center, non ci sarebbe alcun rischio tsunami. repubblica.it scrive