Wimbledon Sinner incontra i reali dopo la premiazione | le parole di Kate VIDEO

Jannik Sinner ha vissuto un momento indimenticabile nella sua carriera sportiva: dopo aver conquistato il suo primo titolo a Wimbledon, il tennista altoatesino ha avuto l’onore di incontrare la famiglia reale britannica. L’evento si è svolto subito dopo la finale, in un’atmosfera ricca di emozione e solennità . Presenti sugli spalti, il principe William e la principessa Kate, insieme ai loro figli George e Charlotte, hanno accolto calorosamente il nuovo campione con gesti di sincera ammirazione. Leggi anche: Alcaraz, la reazione dopo la vittoria di Sinner spiazza tutti: cos’ha detto Sinner è il vincitore di Wimbledon 2025. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Wimbledon, Sinner incontra i reali dopo la premiazione: le parole di Kate (VIDEO)

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

