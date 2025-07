Podismo Il maltempo non ferma i 500 dell’Ecomaratona

La 20ª edizione dell’ Ecomaratona del Ventasso ha incontrato una giornata non proprio fortunata dal punto di vista climatico, ma per fermare i maratoneti le condizioni devono essere estreme e anche di più. Solo sul percorso lungo l’organizzazione è intervenuta fermando temporaneamente la gara, che poi è ripresa quando pioggia e vento sono calati di intensità . E dunque Busana ha risposto come sempre alla grande, permettendo la disputa regolare di tutti i percorsi previsti, di 43 chilometri, 25, 11 e pure il mini trail di poche centinaia di metri. Oltre 500 i partecipanti, in linea con il 2023, ma nettamente di più rispetto al 2024, appartenenti a oltre 100 società provenienti da tutto il nord Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo. Il maltempo non ferma i 500 dell’Ecomaratona

