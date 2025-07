Incidente mortale la scena straziante del motociclista a terra esanime | Era un angelo di nome e di fatto

Si chiamava Angelo Checchia, aveva 58 anni ed era originario di Biccari, il centauro che nella giornata di domenica 13 luglio, è deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto al km 635 della Statale 16, tra i comuni di San Severo e di San Paolo di Civitate, in prossimità di uno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

