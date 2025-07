Adriano Panatta | Wimbledon vale la coppa del mondo di tennis | non ho mai visto uno come Sinner

Il trofeo più prestigioso è di Jannik: suo e di nessun altro. Il suo più grande talento è nella testa.

Furto al Racquet Club di Adriano Panatta, condanne per oltre quattro anni - Mille e cinquecento euro che si trovavano all'interno del registratore di cassa, circa 800 euro di mance euro e un Iphone 8.

Adriano Panatta: «Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca davvero a tennis». Critiche sui social: «Come fai a non citare Sinner?» - «Ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente. Lo ringrazio perché avevo perso ogni speranza, invece forse non tutto è perduto».

Lorenzo Musetti, Adriano Panatta "massacrato" per questo post: "Non è da tutti" - Il commento di Adriano Panatta su Lorenzo Musetti ha scatenato gli haters. La leggenda del tennis italiano aveva espresso un suo pensiero sull'azzurro, che aveva da poco archiviato la pratica Zverev in due set: "Ieri sera Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente.

L'attrice fa gli auguri ad Adriano Panatta per i 75 anni e lo rassicura su una questione che lui aveva sollevato nell'intervista al Corriere della Sera Vai su Facebook

Adriano Panatta: "Ho visto un italiano vincere Wimbledon. Il più grande talento di Sinner è nella testa" - "Contento, e anche un po’ emozionato", l'ex tennista afferma che "in tanti anni di tennis, raramente avevo visto uno come ... huffingtonpost.it scrive

Alla velocità di Sinner la palla quasi non la vedi, Alcaraz non riusciva a tenerlo a fondo campo (Panatta) - La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon secondo Adriano Panatta, ex tennista italiano che pure ha fatto la storia di queto sport. Come scrive ilnapolista.it