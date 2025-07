" L’altro giorno ho letto che la polizia britannica ha avviato un’indagine sugli slogan anti-israeliani a un festival all’aperto di Glastonbury ” scrive Leon de Winter sulla Welt. “Stanno indagando su un filmato in cui un cantante della band Bob Vylan incoraggiava i partecipanti al festival a unirsi a lui cantando ‘Palestina libera, libera’ e ‘Morte, morte alle Idf’ – in altre parole, augurando la morte ai membri delle Forze di difesa israeliane. E’ notevole che il cantante di Bob Vylan potesse anche solo gridare simili cose. In una ‘Palestina libera’, un festival musicale come Glastonbury sarebbe del tutto impensabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le folle antisemite e le menzogne di Haaretz