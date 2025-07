WWE | Perez e Rodriguez si confermano campionesse in un caotico fatal-4-way tag team match

Spazio anche per i titoli di coppia femminili ad Evolution 2 e come in altri match spazio anche ad NXT con le rappresentanti Zaria e Sol Ruca pronte a fare la storia contro le campionesse Raquel Rodriguez e Roxanne Perez, la coppia non coppia da SmackDown Alexa Bliss-Charlotte Flair e le Kabuki Warriors a rappresentare Raw. Un fatal-4-way tag team match con solo due lottatrici per volta dentro al ring che ha garantito una buona dose di confusione, ma anche alcuni momenti di spettacolo. Errore di inesperienza. Ad iniziare il match sono state Rodriguez e Kairi Sane, con le campionesse di coppia che hanno ben gestito le fasi iniziali del match prima del festival di tag. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

