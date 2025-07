Europei Donne under 18 Le ragazze di Andreoli arrivano seste

Sesto posto finale per l’ Italbasket femminile Under 18. A Palma in Spagna le azzurre guidate dal tecnico bolognese Luca Andreoli hanno chiuso la rassegna continentale battute 69-60 dalla Polonia, nell’ultima gara dei campionati Europei di categoria. Terza battuta d’arresto su sette partite complessive per le italiane, che hanno chiuso in modo tutto sommato positivo l’Europeo. Tra le azzurre si è distinta la bolognese Beatrice Cerè 7 punti nella finale 5-6 posto con la Polonia, e 8 punti nella semifinale 5-8 posto giocato con la Serbia. Per un’avventura azzurra che si è conclusa, un’altra sta per cominciare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei Donne under 18. Le ragazze di Andreoli arrivano seste

