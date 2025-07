Chiamatela La T Gema dei lottatori | Carattere e difesa | si vince così

Marco Andreazza, cosa l’ha spinta ad accettare l’offerta de La T Tecnica Gema? "La chiamata di Guido Meini e Luca Infante mi ha fatto molto piacere: sono persone di cui ho grande stima e il progetto che mi hanno illustrato mi ha subito intrigato. Non c’è stata nemmeno una vera e propria trattativa, abbiamo trovato un accordo molto velocemente". Che società ha trovato dal punto di vista dell’organizzazione e dell’ambizione? "Ho trovato una società molto ambiziosa che ha grande voglia di crescere e me lo ha dimostrato inserendo una figura come Infante, che conosco dai tempi di Piacenza dove l’ho avuto come capitano e di cui mi fido: Luca si occuperà della parte sportiva a tutto tondo e soprattutto a tempo pieno, con Guido che sposterà il suo raggio d’azione più verso la proprietà ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

