Arrestato a Milano il re degli hacker che colpiva Italia e Francia | era il capo di una gang rumena

Milano – Un uomo di cittadinanza rumena di 44 anni, considerato uno dei cybercriminali piĂą pericolosi d’Europa, è finito in manette grazie a un’operazione coordinata dalla Polizia di Stato italiana. L’uomo, arrestato a Milano, era a capo di una sofisticata organizzazione criminale specializzata in attacchi ransomware contro aziende e istituzioni. L’indagine, condotta dal Centro Cibernetico di Milano in collaborazione con le autoritĂ francesi e rumene, ha smascherato una rete criminale composta interamente da cittadini rumeni. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano ha disposto la custodia cautelare in carcere per il principale indagato, ritenuto “altamente pericoloso” per la sua capacitĂ di orchestrare attacchi informatici devastanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrestato a Milano il “re” degli hacker che colpiva Italia e Francia: era il capo di una gang rumena

