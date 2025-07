Volo per Olbia diretto a Fiumicino dirottato su Pescara l' odissea dei 170 passeggeri | Abbandonati per ore

Una vera e propria odissea quella dei 170 passeggeri del volo Volotea Olbia-Roma delle 17.35 di domenica 13 luglio dirottato a Pescara. Fino alla tarda sera, infatti, i passeggeri si trovavano ancora nel capoluogo adriatico impossibilitati a raggiungere Fiumicino. A raccontare quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: passeggeri - volo - olbia - fiumicino

Avaria tecnica e il volo non parte: 196 passeggeri bloccati in aeroporto - L'aereo della compagnia Wizzair che questa mattina alle 7,35 doveva decollare dall'aeroporto di Bari per Tirana, in Albania, non è partito a causa di una avaria tecnica al motore.

Allarme bomba su un volo: passeggeri bloccati sull’aereo e pista chiusa - Immaginate di essere su un volo, pregustando la fine del viaggio con l’arrivo a destinazione. Ma improvvisamente, tutto cambia.

Allarme bomba su un volo: passeggeri bloccati sull’aereo e pista chiusa - Un tranquillo arrivo all’aeroporto si è trasformato in una mattinata di tensione e attesa per oltre 160 passeggeri.

Incendio a Olbia: 180 passeggeri bloccati a Fiumicino – primo volo verso la Sardegna domani mattina. La compagnia aerea annuncia riprotezione solo per domani: viaggiatori “ostaggi” tra disagi, costi aggiuntivi e crescenti tensioni. Olbia–Roma, 11 luglio 202 Vai su Facebook

#Maltempo, odissea per 170 passeggeri del volo #Olbia-#Roma: cosa è successo | VIDEO Vai su X

Viaggio da incubo; Maltempo, l’odissea di circa 170 passeggeri sul volo Olbia-Roma - Video; Nubifragio a Roma, dirottati 16 voli per Fiumicino a causa del maltempo.

Maltempo, odissea per volo Olbia-Roma dirottato a Pescara - Video - 35, che, dopo cinque ore, non sono ancora riusciti ad arrivare a Fiumicino. adnkronos.com scrive

Ondata di maltempo, disagi a Fiumicino - Odissea dei passeggeri diretti a Roma da Olbia e sbarcati a Pescara ... Segnala rainews.it