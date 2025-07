Maresca sul trono del mondo Chelsea a sorpresa il Psg crolla Donnarumma perde il derby italiano

CHELSEA 3 PARIS SAINT-GERMAIN 0 CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 7; Malo Gusto 7, Chalobah 7, Colwill 7, Cucurella 7; James 7 (32’st Dewsbury-Hall sv), Caicedo 6.5; Palmer 8.5, Fernandez 6.5 (16’st Santos 6), Pedro Neto 6.5 (33’st Nkunku sv); Joao Pedro 7 (22’st Delap 7). Allenatore: Maresca 7.5. PSG (4-3-3): Donnarumma 5.5; Hakimi 5 (28’st Goncalo Ramos sv), Beraldo 4.5, Marquinhos 5, Nuno Mendes 4.5; Fabian Ruiz 5 (28’st Zaire-Emery 6), Vitinha 5.5, Joao Neves 3; Kvaratskhelia 5 (13’st Barcola 6), Dembele 5, Doue 5 (28’st Mayulu 6). Allenatore: Luis Enrique 5. Arbitro: Faghani (Aus) 6. Reti: 22’ pt Palmer, 30’ pt Palmer, 43’ pt Joao Pedro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maresca sul trono del mondo. Chelsea a sorpresa, il Psg crolla. Donnarumma perde il derby italiano

In questa notizia si parla di: chelsea - maresca - donnarumma - trono

Calciomercato Estero, al Chelsea non basta solo Jackson. Maresca annuncia: «Serve più concorrenza? Al 100%» - Calciomercato Estero, al Chelsea non basta solo Jackson. Maresca annuncia: «Cercheremo un altro centrocavanti in estate» Nella conferenza con i media, Enzo Maresca, tecnico italiano del Chelsea, ha risposto alla domanda relativa alla crescita di Jackson punta dei Blues, allundendo anche quali potranno essere le mosse di calciomercato del club.

Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006 - Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006 Sarà il classe 2006 Tyrique George a sostituire lo squalificato Jackson come punta centrale nel Chelsea.

Maresca, il Chelsea se lo coccola per la sua poca esperienza. Con Pochettino il club non fu così benevolo (Telegraph) - Il Chelsea ha vinto tutte e cinque le ultime partite della scorsa stagione conquistando il sesto posto in Premier League e qualificandosi per la Conference League sotto la guida di Mauricio Pochettino.

Maresca sul trono del mondo. Chelsea a sorpresa, il Psg crolla. Donnarumma perde il derby italiano.

Maresca sul trono del mondo. Chelsea a sorpresa, il Psg crolla. Donnarumma perde il derby italiano - Il tecnico dei Blues completa l’anno di grandi successi dopo quello nella Conference League e sotto gli occhi di Trump conquista il primo titolo nella kermesse voluta dalla Fifa per i club. sport.quotidiano.net scrive

Dal Chelsea di Maresca tre schiaffi ai parigini - Con Enzo Maresca che dà scacco matto al Luis Enrique pigliatutto in st ... Lo riporta msn.com