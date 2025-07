Tragico incidente stradale nel napoletano | morto un 15enne

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade di Napoli e provincia. È morto, infatti, il ragazzo di 15 anni rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Mugnano. Il giovane aveva perso il controllo del suo scooter, finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto era.

Ancora un tragico incidente stradale: uomo di circa 50 anni falciato mentre attraversa la strada. E’ morto sul colpo. La tragedia lungo via Tiburtina a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì in via Tiburtina, nel quartiere di Rebibbia.

San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito fermato dopo incidente stradale - La donna, rimasta ferita da diverse coltellata a collo, avambraccio e torace, sarebbe cosciente. I figli si sono precitati in strada per chiedere aiuto L'articolo San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme.

USA, incidente stradale a Yellowstone, pickup si schianta contro bus turistico, 7 morti e 8 feriti, tra le vittime anche una donna italiana - Dopo lo schianto i due veicoli hanno preso fuoco; morta una connazionale, come conferma la Farnesina Tragico incidente stradale negli Stati Uniti.

Il Liverpool ha ufficialmente ritirato la maglia numero 20 di Diogo Jota, morto il 3 luglio scorso in un tragico incidente stradale in Spagna nel quale ha perso la vita anche il fratello minore André Silva. L'annuncio era atteso, chiesto a gran voce dai tifosi, e ora è r

LUTTO - Tragico incidente stradale in Spagna: è morto Diogo Jota, l'attaccante aveva 28 anni https://napolimagazine.com/in-primo-piano/articolo/lutto-tragico-incidente-in-spagna-morto-il-calciatore-del-liverpool-diogo-jota-03-07-2025?utm_source=dlvr.it&utm

Mugnano, è morto il 15enne coinvolto nel drammatico incidente - Non ce l’ha fatta Emanuele Palma, il 15enne rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale avvenuto l’altra sera a Mugnano, nei pressi di Villa dei Fiori. Come scrive msn.com

Tragico incidente stradale nel napoletano: morto un 15enne - Il giovane aveva perso il controllo del suo scooter, rovinando sull'asfalto.