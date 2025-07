La notizia era nell’aria mancava solo l’ufficialità che puntualmente è arrivata: Daniele Magro torna per la quarta volta a vestire la maglia biancorossa. Magro con il Pistoia Basket, infatti, ha già vissuto tre precedenti esperienze, due in Serie A e una in A2, conquistando una Supercoppa LNP ed essendo fra i protagonisti della promozione nella massima serie nel 2023. Tutto questo gli permette di essere il quinto giocatore per numero di partite giocate (181) e l’ottavo all-time per punti segnati (1.023). "Sono felicissimo di tornare a Pistoia, città dove ci sono tante persone alle quali voglio bene e, allo stesso tempo, c’è tanta gente che vuole bene a me – afferma Magro – so quanto qui si viva di basket e quanto la tifoseria sia sempre carica dentro al palazzetto, risultando un fattore determinante anche per chi va in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE A2. L’Estra annuncia il ritorno di Magro: "Sono felicissimo»