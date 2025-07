Il Bologna infastidito dal comportamento del Napoli | per Ndoye 50 milioni o nemmeno ci si siede Corsport

Apprendiamo dal Corriere dello Sport che il Bologna sia infastidito con la dirigenza del Napoli per le trattative Beukema e Ndoye. I felsinei non vorrebbero lasciar partire due pezzi da novanta della propria squadra, a maggior ragione se – nel caso dello svizzero specialmente – non ci siano espresse volontà dei calciatori. Manna avrebbe trovato già l’accordo con l’esterno, mentre Beukema è ormai un giocatore del Napoli. Né Di Vaio né Fenucci vorrebbero fare figuracce di fronte a Vincenzo Italiano, vendendogli un giocatore così importante all’improvviso e per una cifra bassa. Per questo si andrà avanti col diktat dei 50 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Bologna infastidito dal comportamento del Napoli: per Ndoye 50 milioni o nemmeno ci si siede (Corsport)

