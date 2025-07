Italia-Serbia oggi in tv Mondiali pallanuoto 2025 | orario programma streaming

Oggi, lunedì 14 luglio, torna in acqua il Settebello nel secondo turno della prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: a partire dalle ore 14.45 italiane, gli azzurri del CT Sandro Campagna sfideranno la Serbia nel match valido per il Girone A. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI PALLANUOTO DALLE 14.45 Le due squadre hanno vinto all’esordio, dunque nel match tra italiani e balcanici verrĂ messo in palio il primo posto nel raggruppamento: la vincitrice del girone, infatti, avrĂ garantito  l’accesso diretto ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza dovranno giocare gli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Serbia oggi in tv, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: serbia - mondiali - pallanuoto - italia

Qualificazioni ai Mondiali: vincono Inghilterra, Olanda e Austria, bene anche la Bosnia. Pari tra Albania e Serbia. I risultati - Qualificazioni ai Mondiali: i risultati dei gironi G, H e K, scesi in campo nella serata di sabato 7 giugno Nella serata di sabato sono scese in campo le nazionali dei gironi G, H e K, nelle qualificazioni ai mondiali, che hanno visto le vittorie di Inghilterra, Olanda e Austra rispettivamente contro Andorra, Finlandia e […]

Serbia Andorra, sono ufficiali le formazioni del match di qualificazione ai Mondiali: ecco la scelta su Vlahovic! - di Redazione JuventusNews24 Serbia Andorra, Stojkovic ha scelto lo schieramento ufficiale del match di qualificazione ai Mondiali: ecco la decisione su Vlahovic!.

Qualificazioni Mondiali LIVE: in campo Olanda, Austria e Serbia - Prosegue il programma delle Qualificazioni UEFA ai Mondiali del 2026, con altre sei partite in questo martedì sera, per tutte calcio d`inizio.

L’Italia del Setterosa inizia con una grande vittoria il suo percorso ai Mondiali di pallanuoto a Singapore. Dopo un avvio equilibrato, le azzurre hanno saputo alzare il ritmo e dominare gli ultimi due quarti, imponendosi con un netto 14-9 sulla Nuova Zelanda. S Vai su Facebook

Mondiali a Singapore: calendario maschile, esordio con la Romania Vai su X

Italia-Serbia oggi, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, tv, streaming; Dove vedere Italia-Serbia ai Mondiali di pallanuoto; Mondiali di pallanuoto, il Settebello parte subito bene: travolta la Romania.

Dove vedere Italia-Serbia ai Mondiali di pallanuoto - Oggi il Settebello sfida la Serbia in una partita che vale il primato del girone al Mondiale di Singapore. corriere.it scrive

Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: Tour de France e Italia-Serbia di pallanuoto - Tutti gli eventi sportivi odierni, dal Tennis al Rugby, in diretta sulle principali emittenti TV ... sport.virgilio.it scrive