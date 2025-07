Arezzo si parte per il ritiro Cutolo in pressing su De Col

di Matteo Marzotti Quella che sta per iniziare è una settimana chiave, come è normale che sia in periodo di calciomercato, e non solo perchĂ© il Cavallino raggiungerĂ in queste ore Storo, il borgo incastonato nella valle del Chiese, all’interno delle Valli Giudicarie, a circa 409 metri di altitudine. Qui ci sarĂ il campo base della squadra di Bucchi fino al prossimo 27 luglio, con in mezzo le amichevoli con Napoli (il 22 luglio alle 18 a Dimaro) e Mantova (il 27 a Mezzana alle ore 16). Quella che si apre è una settimana che potrebbe portare con molta probabilitĂ notizie sull’asse - Vicenza. Il direttore sportivo Cutolo cerca rinforzi sugli esterni di difesa dove oltre a Rigetti c’è Renzi che come terzino destro adattato può esprimersi, ma poi ci sono anche Coccia e Montini segnalati in uscita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, si parte per il ritiro Cutolo in pressing su De Col

