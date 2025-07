Enciso-Inter pista da monitorare E occhio al post Ferragosto – TS

L’Inter monitora la situazione legata a Enciso del Brighton. I nerazzurri sono alla ricerca di un trequartistaseconda punta, che permetta a Chivu di avviare il suo 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Il paraguaiano è il profilo più abbordabile. ADATTO – Sulla lista dell’Inter, riferisce Tuttosport, si continua a monitorare il nome di Julio Cesar Enciso. Il paraguaiano, trequartistaesterno d’attacco, rientra nell’identikit di giocatore ricercato dalla Beneamata e soprattutto da Cristian Chivu per mettere all’opera il 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Ossia un giocatore abile tecnicamente, rapido e veloce e che possa giocare dietro la punta o accanto ad essa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Enciso-Inter, pista da monitorare. E occhio al post Ferragosto – TS

In questa notizia si parla di: inter - enciso - monitorare - pista

Calciomercato Inter, dall’UK sganciano la bomba: occhi su Enciso! Interesse concreto: costi e prospettive - di Redazione Calciomercato Inter, dall’UK sganciano la bomba: occhi su Enciso! Interesse concreto: costi e scenario per l’affare col Brighton.

Calciomercato Inter LIVE: la Juve torna a tentare Frattesi, l’indiscrezione su Enciso, cambia il futuro di Sebastiano Esposito? - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Enciso nome nuovo per l’Inter? In Inghilterra: ‘Interesse ad ingaggiarlo’ - Enciso nome nuovo per il mercato dell’Inter. Il giocatore paraguaiano, esterno di attacco, secondo i colleghi inglesi è finito nel mirino dei nerazzurri.

Enciso-Inter, pista da monitorare. E occhio al post Ferragosto – TS.

Inter, caccia al gol: tre piste in corsa per rinforzare l’attacco - MSN - Inter, avanti con la ricerca di rinforzi offensivi: tre nomi restano caldi sul tavolo, tra scenari da monitorare e tempistiche già definite. Da msn.com

Calciomercato Inter, si starebbe monitorando la pista Bremer - Il difensore del Torino piacerebbe molto alla dirigenza nerazzurra: la richiesta dei granata si aggira intorno ai 10 milioni di euro ... Scrive it.blastingnews.com