Serie A1. Big Mat, che grinta. Nettuno battuto.

Bel successo del Bsc Big Mat Grosseto che, all’ultimo assalto, riesce ad aver ragione del Nettuno (7-6 il finale) dopo un match giocato con determinazione e impegno. E alla fine è arrivato quel successo che permette ai biancorossi di agganciare i ‘cugini’ del Bbc e giocarsi tutto il prossimo fine settimana in casa contro Reggio Emilia. E’ stato una ‘walk off’ di Brandon McIlwain da due punti nell’ultimo disperato assalto a regalare il successo in rimonta. I ragazzi di Enrico Vecchi sono stati bravi a rimontare lo svantaggio di 6-4 nell’ultimo attacco, grazie al singolo di Sellaroli per il "-1" e alla giocata risolutrice della stella americana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

