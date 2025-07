cordinier la virtus sempre nel mio cuore

Entusiasmo e fiducia. Sulle ali della gioia dello scudetto vinto poco meno di un mese fa, a una campagna acquisti intelligente, oculata, per dirla con una parola intrigante, la Virtus si appresta a chiudere la propria campagna rafforzamenti con grande ottimismo da parte dei propri tifosi. Dopo una settimana di campagna abbonamenti bianconera, le tessere vendute considerando sia il Paladozza sia la Virtus Arena, sono già più di 5.000. "Per quella V cucita sopra al cuore" un claim evocativo quello scelto dal club a cui il pubblico bianconero ha risposto con grandissimo entusiasmo. In casa Virtus da oggi a venerdì dalle ore 10 alle 17, nei punti vendita autorizzati e sulla piattaforma Vivaticket, i tifosi bianconeri potranno sottoscrivere anche questa settimana il proprio abbonamento a prezzi agevolati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

