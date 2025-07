Tante le trattative andate a buon fine in questi giorni. SERIE D. La Sangiovannese si è assicurata, dal San Donato Tavarnelle l’attaccante Lorenzo Ceccherini (’07). L’ Aquila Montevarchi si rafforza con il centrocampista Federico Iacullo (‘03), ex Vastogirardi e Follonica Gavorrano, e starebbe per concludere con il difensore Leonardo Francalanci (‘02), in uscita dal Figline. ECCELLENZA. La Rondinella è pronta a riabbracciare in difesa Niccolò Ricchi (2000), quest’anno al Siena; un gradito ritorno. In uscita, Leonardo Agrello (’06) difensore che dovrebbe accasarsi alla Sangiovannese. Non è da meno la Lastrigiana, che accoglie a braccia aperte il ritorno di un pezzo da 90 per l’attacco: Manuel Bianchi (‘94), bomber di esperienza che, dopo le parentesi con Pontassieve e Affrico, torna in biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sorpresa Sestese, Cirillo pronto per il salto. E la Lastrigiana abbraccia bomber Bianchi