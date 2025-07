Chivu Inter tracciata la linea col passato | il club ha affidato a lui e al proprio staff una missione! Ha a che fare con la preparazione fisica

Chivu Inter, tracciata la linea col passato: il club ha affidato a lui e al proprio staff una missione! Ecco di che si tratta. Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, ha ricevuto un incarico cruciale per l’estate: lavorare su testa e gambe per preparare la squadra a una stagione 2025-2026 piĂą solida e competitiva. L’ex difensore, che ha preso le redini della squadra in un momento delicato, è consapevole che la stagione passata ha lasciato segni profondi. Nonostante la splendida semifinale di Champions League contro il Barcellona, il finale di stagione dei nerazzurri è stato segnato da errori e problemi psicologici che hanno compromesso il cammino in campionato e nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, tracciata la linea col passato: il club ha affidato a lui e al proprio staff una missione! Ha a che fare con la preparazione fisica

In questa notizia si parla di: inter - chivu - tracciata - linea

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

#Sucic sulle orme di #Barella Chivu si affiderĂ a 4 colonne per il nuovo centrocampo dell'#Inter Vai su X

I dirigenti del #calciomercato #Inter continuano a monitorare il futuro di Denzel #Dumfries, esterno destro olandese classe 1996, il cui contratto con i nerazzurri scade nel 2026. Se il giocatore dovesse partire in questa sessione di mercato – complice la claus Vai su Facebook

Marotta esalta Chivu: Giovane e coraggioso; Inter, pronto il terzo acquisto, strada tracciata: “Marotta vuole darlo a Chivu per il Mondiale”; Retroscena Fabregas-Inter, il volo a Londra di Cesc per convincere il Como a liberarlo.

Sucic Inter, il croato segue il modello Barella: tracciata la linea per il nuovo centrocampo - Sucic Inter, il croato segue il modello Barella: tracciata la linea per il nuovo centrocampo. Da informazione.it

Inter, per l’attacco spunta Openda: c’è l’ok di Chivu. Caratteristiche e cartellino… - Questa è la traiettoria che l’Inter sta provando a tracciare per il completamento del reparto offensivo ... Si legge su fcinter1908.it