Tour de France 2025 tappa di oggi Ennezat-Le Mont-Dore Puy de Sancy | orari tv percorso favoriti 8 GPM e arrivo in salita!

Dopo due giornate dedicate ai velocisti, in occasione della festa nazionale transalpina, spazio ad una decima tappa entusiasmante al Tour de France 2025. Da Ennezat a Le Mont-Dore Puy de Sancy, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.10 PERCORSO. Il percorso parte subito con il GPM dello Châtel-Guyon (4,1 km al 6,3% di pendenza media) che anticipa lo Sprint Intermedio di Durtol. Da qui i corridori affronteranno in sequenza altri tre GPM di seconda categoria: CĂ´te de la Baraque, CĂ´te de la Charade e CĂ´te de Berzet. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Ennezat-Le Mont-Dore Puy de Sancy: orari, tv, percorso, favoriti. 8 GPM e arrivo in salita!

