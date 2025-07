Basso profilo e repressione Così la Cina si prepara alla nuova Guerra Fredda

Xi è convinto di avere il tempo dalla sua parte, quindi non cercherà lo scontro frontale Intanto all'interno fa incetta di scorte e aumenta la presa del partito sulla società.. «Saranno il nostro petrolio», disse nel 1987 l'allora leader, visitando un giacimento in Mongolia. Non era un vaticinio, bensì la programmazione decennale di un'egemonia.

