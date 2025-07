Milano piromane incendia la balena di Allegrucci davanti alla Triennale | catturato

Milano – Un gesto vandalico ha colpito questa mattina uno dei simboli artistici piĂą significativi dell’estate milanese. La grande balena in cartapesta azzurra di Jacopo Allegrucci, esposta davanti alla Triennale di Milano, è stata data alle fiamme all’alba di lunedì 14 luglio da un piromane che è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. La sua posizione è al vaglio per incendio doloso e probabilmente verrĂ posto in stato di arresto nelle prossime ore. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 6 del mattino per spegnere il rogo, “sicuramente di natura dolosa” secondo quanto riferito dai pompieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

