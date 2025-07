Piani di studio personalizzati per studenti con DSA anche agli studenti universitari cosa prevede il disegno di legge

La 7ÂŞ Commissione permanente (Cultura, istruzione pubblica) del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge n. 508, presentato il 29 maggio 2025 da un gruppo di senatori di diversi schieramenti. La proposta normativa mira a introdurre su scala nazionale il piano didattico personalizzato universitario (PDP-U) per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), estendendo in modo sistematico i diritti giĂ riconosciuti dalla legge n. 170 del 2010 alla scuola primaria e secondaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Legge “anti-crack e dipendenze” scritta da studenti e approvata da Parlamento siciliano. Bartoli: “Ritardo su decreti attuativi” - Il 25 settembre 2024 l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato con oltre 23 milioni di euro per un triennio, una Legge per il contrasto, la prevenzione e la cura al consumo di droghe e alle dipendenze, istituendo un "Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze".

Alunni plusdotati, il Parlamento colma il vuoto normativo: in arrivo la legge per riconoscere alto potenziale cognitivo. Piano didattici personalizzati, formazione docenti e prevenzione del disagio emotivo per 430mila studenti - Oltre 430mila studenti italiani hanno finalmente una speranza. Sono i bambini e i ragazzi con alto potenziale cognitivo - i cosiddetti plusdotati - che per troppo tempo sono rimasti invisibili al sistema scolastico, spesso scambiati per studenti problematici o, peggio ancora, lasciati a se stessi fino all'abbandono degli studi.

Per la prima volta in Italia, il Parlamento sta discutendo un disegno di legge che riconosce ufficialmente i bisogni educativi degli studenti plusdotati ? Ma cosa vuol dire essere plusdotati? Questo termine comprende tutti quegli individui che dimostrano ca Vai su Facebook

Alcuni studenti potranno frequentare contemporaneamente superiori e Università: l’incredibile novità - Nel contesto delle recenti innovazioni legislative italiane, emergono novità significative per gli studenti plusdotati delle scuole superiori. Lo riporta msn.com

