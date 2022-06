In vacanza, e non solo, attenti ai Qr code (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi si festeggia il «Social media day» ed è importante ricordare che molte truffe iniziano rovistando tra le informazioni personali che divulghiamo attraverso i social. Il phishing ad esempio rimane L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi si festeggia il «Social media day» ed è importante ricordare che molte truffe iniziano rovistando tra le informazioni personali che divulghiamo attraverso i social. Il phishing ad esempio rimane L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

marcocappato : 'Se siete in stato di gravidanza, pensateci bene prima di decidere di viaggiare verso le isole maltesi. Potreste no… - ilpost : Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta. Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto… - enpaonlus : Gli animali non sono un giochino da spiaggia, insegniamo ai più piccoli come rispettarli anche in vacanza - La Stam… - iucunde_docet : RT @comein1specchio: Io sono convinto che molti, anche in Università, sappiano che l’Erasmus non è altro che una vuota vacanza centrifuga-c… - DaniJust80 : @augustociardi75 Sinceramente non è facile, ma a naso mi ricordo che in una vacanza a Barcellona, contro l'Ath. Bil… -