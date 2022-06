Gigi&Ross in corto sul melanoma | “Lanciamo un messaggio di speranza”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIschia (Na) – Quindici minuti per dare un punto di vista diverso su una malattia come il. Allontanarsi dal classico linguaggio della lotta per abbracciare quello dell’amore, dell’amicizia e della possibilità. Gigi & Ross hanno presentato, nella quinta serata dell’Ischia Film Festival, ilmetraggio “Amici per la pelle”, diretto dalla giovane regista Angela Bevilacqua. “Il lavoro fatto sulla malattia in realtà dura da anni – ha dichiarato Ross – perché noi con il professor Paolo Ascierto collaboriamo da più di un decennio. Spesso siamo andati in giro nei reparti del Pascale o abbiamo fatto incontri con i pazienti; abbiamo cercato, insieme ad Angela, di lavorare in modo empatico, alleggerendo il più possibile perché era la chiave giusta. Sembra assurdo; nonostante trattassimo una tematica delicata, ci siamo ...