Giancarlo Magalli escluso dai palinsesti RAI: la reazione piccata del conduttore (Di giovedì 30 giugno 2022) Giancarlo Magalli, storico volto della Rai, pare non sia stato rinnovato per le prossima stagione dei palinsesti. La reazione del conduttore è stata abbastanza piccata e ironica. Giancarlo Magalli fuori dalla Rai, la reazione al veleno Credits: Notizie.comPare che il contratto del noto conduttore della Rai, Giancarlo Magalli, sia scaduto e che l’azienda non abbia provveduto a un rinnovamento. Non c’è traccia del suo nome nella presentazione dei nuovi palinsesti. A tal proposito, Giancarlo Magalli non ha preso bene questa decisione e anzi pare abbia avuto una reazione abbastanza piccata. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022), storico volto della Rai, pare non sia stato rinnovato per le prossima stagione dei. Ladelè stata abbastanzae ironica.fuori dalla Rai, laal veleno Credits: Notizie.comPare che il contratto del notodella Rai,, sia scaduto e che l’azienda non abbia provveduto a un rinnovamento. Non c’è traccia del suo nome nella presentazione dei nuovi. A tal proposito,non ha preso bene questa decisione e anzi pare abbia avuto unaabbastanza. Il ...

Pubblicità

Perizona_it : La Rai lascia a casa Giancarlo Magalli: la reazione al vetriolo del conduttore - FabioTraversa : RT @falcions85: Nessun programma e niente più voce narrante del Collegio. Per Magalli non c'è più posto in Rai. Bandiera di Viale Mazzini,… - PBerluskony : RT @falcions85: Nessun programma e niente più voce narrante del Collegio. Per Magalli non c'è più posto in Rai. Bandiera di Viale Mazzini,… - SerieTvserie : Giancarlo Magalli ‘dimenticato’ dalla Rai - falcions85 : Nessun programma e niente più voce narrante del Collegio. Per Magalli non c'è più posto in Rai. Bandiera di Viale M… -