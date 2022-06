Sigarette elettroniche | l' Ue ha deciso | entro 8 mesi cambierà tutto

Pubblicità

mariamacina : RT @davcarretta: La Commissione propone di vietare i gusti aromatizzati delle sigarette elettroniche con tabacco riscaldato. - Dondolino72 : RT @davcarretta: La Commissione propone di vietare i gusti aromatizzati delle sigarette elettroniche con tabacco riscaldato. - davcarretta : La Commissione propone di vietare i gusti aromatizzati delle sigarette elettroniche con tabacco riscaldato. - SMOKEWLIAM : mi stavano per sfamare le sigarette elettroniche :pop sto tremando -

La Commissione europea prepara il divieto di vendita per lecon tabacco riscaldato aromatizzato. Ecco perché. L'Unione europea è pronta a imprimere una svolta per certi versi storica sull'utilizzo delle. La novità ...L'Unione europea vorrebbe vietare lea tabacco riscaldato . Lo prevede una proposta della Commissione Europea 'in risposta al notevole aumento dei volumi di prodotti del tabacco riscaldato venduti in tutta l'Ue'. ...È boom di consumo di sigarette a tabacco riscaldato in Europa: sono sempre di più ad utilizzarle, compresi i giovanissimi. Ma adesso l’Unione europea sta valutando di vietare la vendita di questi prod ...Glowell si cimenta con i liquidi, lanciando sul mercato cinque proposte dagli accostamenti insoliti. “La nostra intenzione – spiega Giovannino Madarese, Ceo e fondatore dell’azienda – è percorrere str ...