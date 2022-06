M5S, Taverna in lacrime per errore staff su Facebook: "Sono disperata" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Piange a singhiozzi Paola Taverna, raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos dopo il 'giallo' del post pubblicato su Facebook e poi sparito dopo pochi minuti dalla Rete. Un post in cui chiede a Beppe ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Piange a singhiozzi Paola, raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos dopo il 'giallo' del post pubblicato sue poi sparito dopo pochi minuti dalla Rete. Un post in cui chiede a Beppe ...

Pubblicità

Adnkronos : M5S, Taverna in lacrime per errore staff su Facebook: 'Sono disperata' - news_mondo_h24 : Caos M5S per il post di Taverna contro Grillo: “Sono disperata…” - HSkelsen : RT @dariodangelo91: 1/3 Il post (poi rimosso) in cui #Taverna accusa #Grillo di delegittimare #Conte. L'intervista in cui il sociologo De M… - infoitinterno : M5S, giallo su un post di Paola Taverna contro Grillo e poi rimosso - infoitinterno : M5S, Taverna in lacrime per errore staff su Facebook: 'Sono disperata' -