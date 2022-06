Draghi dice che Putin non sarà al prossimo G20, il Cremlino lo attacca (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il G7 della Baviera si è chiuso con una dichiarazione di sostegno unitario nei confronti dell’Ucraina. Nelle trenta pagine di documento finale, i leader mondiali hanno dato mandato ai tavoli tecnici di sviluppare urgentemente una posizione sul price cap all’energia russa: non solo un tetto al prezzo del petrolio, come richiesto dagli Stati Uniti, ma anche del gas, secondo l’iniziativa promossa dall’Italia in accordo con la Francia. Nella conferenza stampa finale, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sottolineato la necessità delle sanzioni alla Russia per spingerla a sedersi al tavolo della pace e ha escluso la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20 che si terrà a Bali, sotto la presidenza indonesiana. Al massimo, ha spiegato, potrebbe esserci un suo intervento da remoto. Immediata la risposta del ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il G7 della Baviera si è chiuso con una dichiarazione di sostegno unitario nei confronti dell’Ucraina. Nelle trenta pagine di documento finale, i leader mondiali hanno dato mandato ai tavoli tecnici di sviluppare urgentemente una posizione sul price cap all’energia russa: non solo un tetto al prezzo del petrolio, come richiesto dagli Stati Uniti, ma anche del gas, secondo l’iniziativa promossa dall’Italia in accordo con la Francia. Nella conferenza stampa finale, il presidente del Consiglio Marioha sottolineato la necessità delle sanzioni alla Russia per spingerla a sedersi al tavolo della pace e ha escluso la partecipazione del presidente russo VladimiralG20 che si terrà a Bali, sotto la presidenza indonesiana. Al massimo, ha spiegato, potrebbe esserci un suo intervento da remoto. Immediata la risposta del ...

