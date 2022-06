Sonia Bruganelli commenta la “seconda scelta” del Grande Fratello Vip: frecciatine ai giornalisti (Di martedì 28 giugno 2022) Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip per il secondo anno consecutivo, ha commentato in maniera pungente coloro che la davano come “seconda scelta” dopo il probabile rifiuto di Giulia De Lellis. Sonia Bruganelli commenta la “seconda scelta” del Grande Fratello Vip La moglie di Bonolis si è scagliata contro Giuseppe Candela (giornalista di Dagospia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 giugno 2022), opinionista delVip per il secondo anno consecutivo, hato in maniera pungente coloro che la davano come “” dopo il probabile rifiuto di Giulia De Lellis.la “” delVip La moglie di Bonolis si è scagliata contro Giuseppe Candela (giornalista di Dagospia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - IlContiAndrea : #OriettaBerti opinionista al #GfVip con Sonia Bruganelli. Per la cantante anche un one woman show su Canale 5. Cont… - zazoomblog : GF Vip 7 Sonia Bruganelli opinionista di ripiego al posto di Giulia De Lellis? Parla Alfonso Signorini e spiazza ec… - TeamElia3 : RT @trash_italiano: ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contratto… - blogtivvu : Sonia Bruganelli commenta la “seconda scelta” del Grande Fratello Vip: frecciatine ai giornalisti -