Palinsesti Rai 2022/2023, Stefano De Martino fa il bis di programmi, Alessandro Cattelan sbarca su Rai 2 (Di martedì 28 giugno 2022) Palinsesti Rai 2022/2023 nuovi di zecca. Potremmo definire così la nuova programmazione dei programmi Rai che andranno in onda nella stagione 2022-2023. Tra le nuove trasmissioni, ve ne segnaliamo alcune che potrebbero essere di maggiore interesse. Stefano De Martino, dopo l'abbandono al mondo della danza, è ormai concentrato sulla conduzione, spesso in chiave comica. Dopo l'esperimento nella seconda serata di Rai 2 con Bar Stella, De Martino tornerà in TV con due progetti. Si tratta di una riconferma di Bar Stella e poi di un format nuovo che si chiamerà Sing Sing Sing, format nato negli States con Fallon. Vi avevamo anche svelato il ritorno di Alessia Marcuzzi in tv. Ebbene, la conduttrice sarà al timone di Boomerissima.

