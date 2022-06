Marialaura De Vitis in finale anche all’Isola | sguardo al passato | “Ero un mucchio di ossa | c’è sempre una via d’uscita”

(Di martedì 28 giugno 2022)Deapprodatadei famosi 2022 dopo la sua vittoria a La pupa e il secchione, è stata una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5; non sono mancate le critiche verso di lei,ieri sera i naufraghi già tornati in Italia hanno fatto notare che ha fatto un percorso decidendo di legarsi agli altri, senza brillare di luce propria, essendo un po’ una paravento ( così l’ha definita Edoardo Tavassi ad esempio). In ogni caso, l’ex fidanzata di Paolo Brosio, dopo aver vinto il reality di Italia 1, è riuscita da semi sconosciuta ad arrivarenelladell’Isola dei famosi. Nel corso della puntata del 27 giugno 2022,ha scelto di aprirsi, raccontando dei suoi problemi con i disturbi del comportamento ...

Nello scontro fra Luca Daffrè eDeè quest'ultima ad avere la peggio e a lasciare Cayo Cochinos. Daffrè batte poi anche la Henger, in un televoto deciso per pochissimi punti ...Deè stata la secondo eliminata della serata; e a seguire la terza che ha dovuto abbandonare l'Isola è stata Mercedesz Henger . Poi la sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato: ... ROSSANA, MAMMA MARIA LAURA DE VITIS/ 'Sono orgogliosissima di te' Isola dei famosi 2022, chi ha vinto l'edizione più lunga di sempre La finale del reality ha fatto molto chiacchierare.Quinto posto per la giovane Maria Laura De Vitis, seguita in quarta posizione da Mercedesz Hengher. Al televoto poi, sono finiti Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, entrambi super favoriti per ...