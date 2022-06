Luca Daffrè | ecco qual è il significato del cervo tatuato sul petto

Pubblicità

infoitcultura : Isola dei Famosi, il vincitore è Nicolas Vaporidis: secondo Luca Daffrè, terza Carmen Di Pietro - infoitcultura : Isola dei Famosi, il vincitore è Nicolas Vaporidis: secondo Luca Daffrè, terza Carmen Di Pietro - zazoomblog : Nicolas Vaporidis Luca Daffré e Carmen Di Pietro: ecco il podio dell’Isola dei Famosi - #Nicolas #Vaporidis… - ParliamoDiNews : Vincitore Isola dei Famosi 2022, chi è? Nicolas Vaporidis!/ Luca Daffrè sconfitto #vincitore #isola #famosi… - LaNotifica : L’Isola dei Famosi 2022: É Luca Daffrè la vera rivelazione -

Alla fine ce l'ha fatta, Nicolas Vaporidis , a finire sul gradino più alto del podio de L'Isola dei Famosi. L'ex attore ha vinto superando la comica (non di mestiere) Carmen Di Pietro eDaffré , arrivati rispettivamente terza e secondo al televoto. Nicolas Vaporidis, il primo finalista: 99 giorni di Isola dei Famosi Quando Nicolas Vaporidis è diventato il primo finalista, non ci ...Era il grande favorito, e alla fine ce l'ha fatta: Nicolas Vaporidis è il vincitore dell' Isola dei Famosi 2022 , l'edizione più lunga di sempre. L'attore romano ha trionfato in finale consecondo classificato davanti a Carmen Di Pietro, terza con una schiacciante percentuale bulgara dell'87%. La sedicesima edizione dell' Isola rappresentava per Vaporidis la prima ...