(Di martedì 28 giugno 2022) 'Ho deciso di esercitare l'. Ci vediamo in autunno'. Con queste parole affidate a The Athletic, Kyrieannuncia che anche nel 2022 - 23 giocherà a Brooklyn. Ha scelto l'da 36.5 ...

Pubblicità

Gazzetta_NBA : Irving: “Esercito l'opzione'. Ma coi Nets il caso è ancora aperto #Nba -

La Gazzetta dello Sport

La telenovelastava per far saltare Brooklyn. Letteralmente, perché il suo addio avrebbe potuto portare alla richiesta di Kevin Durant di essere ceduto. Capito presto che i Nets, la squadra ...Il padreRosenbaum si era unito all'americano dopo essere fuggito da Dresda nel 1938, e aveva fatto parte di un'unità di intelligence responsabile di interrogare soldati tedeschi ... Irving: "Esercito l'opzione". Ma coi Nets il caso è ancora aperto Come spesso accade, alla fine, le insistenti voci di mercato si concludono con un nulla di fatto; in questo caso, è il diretto interessato che ha chiarito le sue intenzioni per il futuro, sorprendendo ...Kyrie Irving ha comunicato ai Brooklyn Nets l’intenzione di esercitare la player option. Nell’impossibilità di trovare un partner per una sign-and-trade, il giocatore porterà a scadenza il quadriennal ...