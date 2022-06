Ravennate, un turista di 82 anni salva un bambino in mare e poi muore in spiaggia (Di lunedì 27 giugno 2022) Ha salvato un bambino che stava rischiando di annegare in mare, poi ha avuto un malore ed è morto. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 giugno, sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina, nel Ravennate. L’uomo che ha perso la vita aveva 82 anni ed era un turista residente a Nogara, nel Veronese. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 giugno 2022) Hato unche stava rischiando di annegare in, poi ha avuto un malore ed è morto. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 giugno, sullatra Lido Adriano e Punta Marina, nel. L’uomo che ha perso la vita aveva 82ed era unresidente a Nogara, nel Veronese.

