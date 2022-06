Djokovic-Kwon in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di lunedì 27 giugno 2022) Novak Djokovic se la vedrà contro il sudcoreano Kwon Soon-woo nel primo turno del torneo di Wimbledon 2022. Si prospetta un esordio abbastanza morbido per il numero uno del mondo. Quest’ultimo vuole partire con il piede giusto per inaugurare al meglio la difesa del proprio titolo. Il piccolo asiatico, infatti, è un giocatore molto ordinato e concreto. Non possiede però quelle armi tecniche necessarie per pensare di fare partita pari con il campione serbo. Per Nole, tralasciando l’esibizione di Hurlingham, si tratta dell’esordio sull’erba. Non gioca una partita ufficiale dai quarti di finale persi al Roland Garros contro Rafael Nadal. Il bilancio dei precedenti è 1-0 in favore di Djokovic, che l’anno scorso ha prevalso agilmente in due set negli ottavi di finale a Belgrado 1 (terra). Le quote non ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Novakse la vedrà contro il sudcoreanoSoon-woo nel primo turno del torneo di. Si prospetta un esordio abbastanza morbido per il numero uno del mondo. Quest’ultimo vuole partire con il piede giusto per inaugurare al meglio la difesa del proprio titolo. Il piccolo asiatico, infatti, è un giocatore molto ordinato e concreto. Non possiede però quelle armi tecniche necessarie per pensare di fare partita pari con il campione serbo. Per Nole, tralasciando l’esibizione di Hurlingham, si tratta dell’esordio sull’erba. Non gioca una partita ufficiale dai quarti di finale persi al Roland Garros contro Rafael Nadal. Il bilancio dei precedenti è 1-0 in favore di, che l’anno scorso ha prevalso agilmente in due set negli ottavi di finale a Belgrado 1 (terra). Le quote non ...

