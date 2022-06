Covid, dati settimanali: i contagi salgono del 60%, un quarto di ricoverati in più negli ospedali (Di lunedì 27 giugno 2022) Omicron 5 traina la crescita di tutti gli indicatori dell'andamento dell'epidemia. Il 22% dei tamponi fatti sono positivi Leggi su repubblica (Di lunedì 27 giugno 2022) Omicron 5 traina la crescita di tutti gli indicatori dell'andamento dell'epidemia. Il 22% dei tamponi fatti sono positivi

fattoquotidiano : Covid, i dati: 48.456 nuovi casi e 44 vittime, il tasso di positività sale al 24,3%. Aumentano i ricoveri ordinari:… - rtl1025 : ?? Sono 48.456 i nuovi #contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - JStraccini : @Cartabellotta Se ogni positivo viene sbattuto in un reparto Covid non può che esserci un aumento. Con tutto aperto… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – 2000 contagiati, in aumento attualmente positivi. 4 morti -