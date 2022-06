Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 26 giugno 2022

(Di lunedì 27 giugno 2022)TV: idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 le repliche della serie tv Mina Settembre hanno totalizzato 2395 spettatori (16.16% di share) nel primo episodio e 2182 (16.64%) nel secondo; su Canale5 il film Tornare a Vincere si è portato a casa 1515 spettatori (share 11.11%). Su Italia1 il film Una notte da leoni 3 ha ottenuto 856 spettatori (6.20%); su Rai2 l’episodio della serie 9-1-1 ha avuto 680 spettatori (4.70%) e quello di 9-1-1 Lone Star 922 (6.19%), mentre su Rai3 il programma Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 750 spettatori (5.53%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha ...

DayTime Pomeriggio, idel 26 giugno 2022 RAI 1 Domenica In : 1.575.000 spettatori con lo 14.6 % di Auditel. 20 anni che siamo italiani : 1.429.000 spettatori con lo 15.7 %. CANALE 5 ...Di seguito tutti idel prime time: Rai Uno " Mina Settembre - Amare è lottare (Replica) ha ...tv domenica 26 giugno 2022: preserale e access prime time Paperissima Sprint Estate si ...