Raphinha vuole il Barcellona, il Leeds aspetta l'offerta

Continua il corteggiamento di Raphinha da parte del Barcellona: il calciatore vuole solo i catalani e il Leeds aspetta l'offerta Nonostante le offerte di Arsenal e Chelsea abbiano presentato delle offerte vantaggiose, Raphinha aspetta ancora il Barcellona. Secondo quanto riportato da Marca, il Leeds sarebbe più contento di cedere il calciatore all'estero piuttosto che a delle avversarie in Premier. Il Barcellona però deve prima piazzare Dembele per fare un'offerta agli inglesi.

