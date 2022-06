LIVE Moto2 | GP Olanda 2022 in DIRETTA | vince Fernandez! Ogura secondo | Vietti quarto | che gara e che Mondiale!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Ci fermiamo anche noi per oggi; grazie per aver seguito con noi ladi, valida per il Gran Premio d’. Un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. 13.12frenetica, Mondiale molto equilibrato cone Fernandez a pari punti,a -1 e Canet, che non ha gareggiato essendo ancora alle prese con la frattura del setto nasale, a -30. Tanto divertimento in vista per la, ma adesso ci si ferma per un mese, si riprenderà a Silverston a inizio agosto. 13.10 Arrivo in parco chiuso col brivido per Augusto Fernandez: His only mistake all weekend @Afernandez37 makes quite the entrance into Parc Ferme #DutchGP pic.twitter.com/PRf11kPykG — MotoGP ...