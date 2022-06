Sky: primi contatti Napoli-Verona per Casale (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli ha effettuato un primo sondaggio con il Verona per Nicolò Casale. “Il Napoli muove i primi passi sul mercato, e lo fa concentrandosi soprattutto sul reparto difensivo. Oltre alla trattativa per Leo Ostigard del Brighton, gli azzurri hanno avviato i primi contatti con l’Hellas Verona per Nicolò Casale, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Juri? prima e poi con Igor Tudor. Per il Napoli, Casale potrebbe essere un’alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il norvegese non è ancora conclusa. Ma il suo acquisto potrebbe anche essere una mossa cautelativa, data l’incertezza sul ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, ilha effettuato un primo sondaggio con ilper Nicolò. “Ilmuove ipassi sul mercato, e lo fa concentrandosi soprattutto sul reparto difensivo. Oltre alla trattativa per Leo Ostigard del Brighton, gli azzurri hanno avviato icon l’Hellasper Nicolò, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Juri? prima e poi con Igor Tudor. Per ilpotrebbe essere un’alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il norvegese non è ancora conclusa. Ma il suo acquisto potrebbe anche essere una mossa cautelativa, data l’incertezza sul ...

