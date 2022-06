Serie A: De Ligt torna in scena (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 11:43:38 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: THa 22 anni ma sono passate 6 stagioni da quando lo abbiamo visto debuttare con l’Ajax. Era il 2016/17. Da allora, una brillante ascesa con il fuoriclasse olandese, una breve stagione in Champions League, un acquisto astronomico per la Juventus (75M), problemi di adattamento e, ancora, una fase in rialzo della sua prestazione. Ora, però, Matthijs De Ligt di nuovo in scena. Non ha (ancora) rinnovato con la Juventus e le voci di mercato sono alle stelle a Turno… ea Londra. Il Chelsea è il principale contendente per De Ligt. Come riportano in Italia i giornalisti Di Marzio e Romeo Agresti, il club ‘blu’ è il più interessato agli olandesi. Per adesso La Juventus è ancora alla ricerca del rinnovo del difensore ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 11:43:38A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: THa 22 anni ma sono passate 6 stagioni da quando lo abbiamo visto debuttare con l’Ajax. Era il 2016/17. Da allora, una brillante ascesa con il fuoriclasse olandese, una breve stagione in Champions League, un acquisto astronomico per la Juventus (75M), problemi di adattamento e, ancora, una fase in rialzo della sua prestazione. Ora, però, Matthijs Dedi nuovo in. Non ha (ancora) rinnovato con la Juventus e le voci di mercato sono alle stelle a Turno… ea Londra. Il Chelsea è il principale contendente per De. Come riportano in Italia i giornalisti Di Marzio e Romeo Agresti, il club ‘blu’ è il più interessato agli olandesi. Per adesso La Juventus è ancora alla ricerca del rinnovo del difensore ...

