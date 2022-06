MotoGP, Francesco Bagnaia: maestro delle pole position, poi la ghiaia in gara. Bisogna invertire la rotta (Di sabato 25 giugno 2022) Francesco Bagnaia oggi ha realizzato l’ennesima pole position, la quarta del 2022 e la nona dal settembre 2021 in poi. I dati sono incontrovertibili, nelle ultime 17 gare di MotoGP andate in scena, il venticinquenne piemontese è partito dalla prima casella in ben 9 occasioni! In altre parole, il tabellino recita “Pecco 9 – Resto del Mondo 8”, perché il centauro della Ducati ha arpionato da solo più pole position di quante ne possano assommare tutti gli altri piloti della classe regina messi assieme! Insomma, in qualifica non c’è partita. Da nove mesi abbondanti è Bagnaia il pilota più forte sul giro secco. Cionondimeno, c’è un altro dato che va sottolineato. delle otto pole position raccolte da Aragon ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)oggi ha realizzato l’ennesima, la quarta del 2022 e la nona dal settembre 2021 in poi. I dati sono incontrovertibili, nelle ultime 17 gare diandate in scena, il venticinquenne piemontese è partito dalla prima casella in ben 9 occasioni! In altre parole, il tabellino recita “Pecco 9 – Resto del Mondo 8”, perché il centauro della Ducati ha arpionato da solo piùdi quante ne possano assommare tutti gli altri piloti della classe regina messi assieme! Insomma, in qualifica non c’è partita. Da nove mesi abbondanti èil pilota più forte sul giro secco. Cionondimeno, c’è un altro dato che va sottolineato.ottoraccolte da Aragon ...

Pubblicità

GiovanniMeneguz : RT @DLenz96: Motul TT Assen. All Time Lap Record: 1’31.504 - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) #DutchGP #ForzaDucati #MotoGP https://… - DanieleFassina : RT @P300it: MotoGP | GP Olanda 2022, Qualifiche: Francesco Bagnaia in pole ancora una volta, Quartararo secondo posto miracoloso ? di Alyo… - P300it : MotoGP | GP Olanda 2022, Qualifiche: Francesco Bagnaia in pole ancora una volta, Quartararo secondo posto miracolos… - Maryherbalifees : RT @DLenz96: Motul TT Assen. All Time Lap Record: 1’31.504 - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) #DutchGP #ForzaDucati #MotoGP https://… - Carlotta_Lottie : RT @DLenz96: Motul TT Assen. All Time Lap Record: 1’31.504 - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) #DutchGP #ForzaDucati #MotoGP https://… -