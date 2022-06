CdS – “Koulibaly può partire, con un rinnovo così…” (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 13:22:37 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Il rinnovo del contratto di Kalidou Koulibay tiene banco in casa Napoli, col difensore senegalese che potrebbe presto lasciare la Campania. La società azzurra non ha intenzione di perdere a zero l’ennesima pedina di peso della squadra e la dirigenza sarebbe pronta a valutare le offerte in arrivo per il 31enne. Ma secondo Ariedo Braida, esperto uomo di mercato e direttore generale della Cremonese, il futuro del difensore sembra ormai scritto. Guarda il video ADL ascolta Cannavaro, tieni Koulibaly Braida: “Koulibaly può partire” Intervistato dal Mundo Deportivo, l’ex Barcellona Braida ha analizzato nel dettaglio la posizione di Koulibaly, il cui rinnovo di contratto tarda ad ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 13:22:37 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Ildel contratto di Kalidou Koulibay tiene banco in casa Napoli, col difensore senegalese che potrebbe presto lasciare la Campania. La società azzurra non ha intenzione di perdere a zero l’ennesima pedina di peso della squadra e la dirigenza sarebbe pronta a valutare le offerte in arrivo per il 31enne. Ma secondo Ariedo Braida, esperto uomo di mercato e direttore generale della Cremonese, il futuro del difensore sembra ormai scritto. Guarda il video ADL ascolta Cannavaro, tieniBraida: “può” Intervistato dal Mundo Deportivo, l’ex Barcellona Braida ha analizzato nel dettaglio la posizione di, il cuidi contratto tarda ad ...

Pubblicità

RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: (TS-CDS)' Juventus, per puntellare la difesa due i nomi in ballo: Koulibaly del Napoli e Gabriel dell'Arsenal'? https://… - ArmandaGelsomin : RT @forumJuventus: (TS-CDS)' Juventus, per puntellare la difesa due i nomi in ballo: Koulibaly del Napoli e Gabriel dell'Arsenal'? https://… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: (TS-CDS)' Juventus, per puntellare la difesa due i nomi in ballo: Koulibaly del Napoli e Gabriel dell'Arsenal'? https://… - juve_magazine : CDS - Non solo Koulibaly: la Juventus monitora vari difensori - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Non solo Koulibaly: la Juventus monitora vari difensori -